Azienda Pellini pronta a espandersi. Arriva un magazzino automatizzato

Arriva in Consiglio comunale, passando dalla commissione Politiche per il territorio, il progetto di ampliamento del sito produttivo della Pellini, l’azienda codognese leader a livello internazionale nella produzione di schermature solari. Domani infatti l’organismo consultivo si riunisce per analizzare documentazione relativa al permesso di costruire convenzionato presentato alcuni mesi fa e che riguarda la realizzazione di un nuovo magazzino automatizzato sulle ceneri di una palazzina uffici e del vecchio edificio commerciale che ospitava l’ex supermercato U2 di viale delle Industrie. Successivamente sarà compito dell’assise consiliare vagliare la documentazione per la successiva approvazione.

Dopo l’abbattimento degli stabili dismessi sorgerà, dunque, un capannone di stoccaggio dei prodotti di oltre 1.900 metri quadrati. Non si tratta dell’ampliamento di capannoni esistenti né un incremento di attività produttiva, ma solo di una razionalizzazione degli spazi. Il piano prospettico verso viale delle Industrie cambierà (con una maggiorazione di volume), ma non stravolgerà la tipologia architettonica del resto del comparto industriale. Il rilascio del permesso di costruire convenzionato porterà nelle casse comunali un gruzzolo di risorse derivanti dal contributo di costruzione e dalla monetizzazione delle aree standard: in totale il Comune dovrebbe incassare circa quaratatrèmila euro. L’area dell’ex U2 era stata comprata da Pellini nel 2021.

Tra espansioni, nuove costruzioni in prospettiva e riscatti di aree dismesse, Codogno è al centro di una notevole vivacità imprenditoriale. È infatti recente l’ufficialità dell’acquisto dell’ex fabbrica chimica di via Mochi da parte di un imprenditore nel settore dell’edilizia per una cifra di circa 100mila euro mentre sembra sicuro il prossimo acquisto dell’ex area produttiva Biffi e Premoli di via Ugo Bassi per ricavarne una palazzina di appartamenti mentre è alle battute finali l’iter che vedrà l’abbattimento e la ricostruzione ad uso abitativo dell’ex caserma dei Carabinieri di viale Belloni.