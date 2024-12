Avvolti nel mistero i tempi del cantiere a Palazzo Soave

Resta avvolta dal mistero la tempistica legata all’avvio del cantiere del primo lotto per la riqualificazione di Palazzo Soave, il gioiello architettonico settecentesco divenuto luogo culturale dopo un passato da ospedale. I 500mila euro elargiti dalla Regione già nel 2022 sono serviti per finanziare un progetto andato a gara mesi fa: a luglio l’aggiudicazione dell’intervento all’impresa Imperial di Roma mentre la consegna dei lavori è avvenuta almeno un mese e mezzo fa. Da quel momento, più nulla: nessun addetto si è fatto vedere per installare ponteggi e iniziare la riqualificazione. "Sappiamo che la ditta era in cerca di un subappaltatore e che lo aveva trovato in Valle d’Aosta, ma in effetti fino a questo momento non si è visto nessuno – ammette l’assessore ai Lavori pubblici, Luigi Mori – Nei prossimi giorni però convocheremo i responsabili per capire come vogliano procedere anche perché, alla consegna dell’opera, scattano 150 giorni per completare l’intervento".

M.B.