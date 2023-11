Avviato il raddoppio dell’asilo nido

L’asilo nido Peter Pan di via Fratelli Cervi a Zelo raddoppia e inserisce la sezione Primavera. In particolare, la superficie del nido passerà da 230 a 373,5 metri quadrati, da 20 a 40 bambini e con una sezione Primavera, destinata ai piccoli dai 24 ai 36 mesi, per il raccordo con la scuola dell’infanzia. La struttura ingloberà un’area esterna, ora occupata da una piccola zona gioco e da parcheggi. "La conclusione dei lavori affidati alla Gervasoni Bruno srl (Bg), per 660mila euro, interamente finanziati con fondi Pnrr (di cui lavori per 472.350 euro), è prevista entro la primavera, con l’obiettivo di riaprire per l’inizio dell’anno 2024-2025" spiegano il sindaco Angelo Madonini e il vicesindaco Daniela Brocchieri di Zelo.