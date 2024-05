Avanti con la Cavallerizza: "Disponibile a settembre"

I lavori più importanti alla Cavallerizza saranno completati entro metà luglio. È il riscontro emerso dal sopralluogo effettuato dal sindaco di Vigevano Andrea Ceffa con i tecnici comunali e il titolare dalla Calisti, l’impresa che è subentrata a cantiere aperto al posto di quella “licenziata“ dal Comune, che si era aggiudicata l’appalto. "Gli interventi stanno procedendo in accordo con la tabella di marcia – conferma Ceffa – e senza nessun inconveniente a parte un inizio di primavera con condizioni meteo che hanno causato qualche rallentamento. La parte più consistente dell’intervento sarà ultimata entro metà luglio. Nelle nostre intenzioni la Cavallerizza dovrà tornare disponibile per settembre". In estate si procederà all’installazione degli impianti tecnologici di ultima generazione che renderanno più funzionale lo spazio destinato a ospitare eventi di vario genere.

Se sul fronte operativo la situazione sembra finalmente sbloccata, diverso è il discorso dal punto di vista giudiziario. È infatti fissata per il 26 giugno l’udienza per la discussione del ricorso inoltrato dalla Marzano Building, l’azienda che si era aggiudicata i lavori di e che, dopo una lunga vertenza con l’ente pubblico, era stata “licenziata“ per poi presentare una richiesta di risarcimento dei danni che la decisione dell’Amministrazione pubblica avrebbe cagionato.

Di contro il Comune ha fatto sapere di essere pronto a costituirsi in giudizio contro l’impresa, che ha lasciato il cantiere di Vigevano ad agosto 2023.