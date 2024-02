Auto vandalizzate in centro. Smascherato un diciottenne

Auto danneggiate in centro a Lodi, denunciato un ragazzo. Le squadre volanti della questura di Lodi nella serata di giovedì sono state impegnate in un controllo straordinario del territorio, a Lodi, in considerazione anche dei danneggiamenti avvenuti, la notte precedente, in centro storico. Alcune auto erano infatti state danneggiate da ignoti, mentre si trovavano parcheggiate in via Matrsala, corso Archinti e via XX settembre. Gli agenti, dopo aver visto un individuo in azione, attraverso i filmati della videosorveglianza, hanno fermato e controllato un ragazzo 18enne di Milano, con un precedente simile, avvenuto appunto nella città d’origine. Non è escluso che volesse colpire di nuovo. Il giovane è stato quindi riconosciuto e denunciato a piede libero per danneggiamento.

Secondo la ricostruzione della polizia, durante la notte brava, con lui c’erano altri due giovani, che però avrebbero avuto un ruolo marginale. I danneggiamenti sarebbero infatti stati commessi proprio dal 18enne che, incalzato dagli investigatori, non ha saputo spiegare perché si trovava nel capoluogo. Gli inquirenti ritengono infine che i danni siano stati provocati per disagio giovanile e non a scopo di furto. Il questore di Lodi Pio Russo ha emesso a carico del giovane un foglio di via obbligatorio dalla città.