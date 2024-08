Auto prende fuoco sull’Autostrada A1, le fiamme si propagano nel campo vicino: traffico in tilt

San Zenone al Lambro (Milano), 4 agosto 2024 – Auto in movimento si incendia, fuoco propagato al campo vicino e due corsie dell’autostrada chiuse.

Traffico in tilt, lungo il tratto Lodigiano e sud Milanese dell’Autostrada del sole Milano-Napoli, nel tardo pomeriggio del 4 agosto 2024. Per cause da accertare, all’altezza del Comune di San Zenone al Lambro, Milano, ha preso fuoco una vettura in viaggio verso nord. Il conducente, per fortuna, si è accorto che qualcosa non andava e dopo aver lasciato l’auto nella corsia d’emergenza, è fuggito in tempo e così i passeggeri che trasportava. Non ci sono infatti stati feriti.

Il fuoco ha però presto lambito l’intero veicolo, finito purtroppo carbonizzato. Il rogo ha anche prodotto una fitta nuvola di fumo nero visibile a chilometri di distanza. E le fiamme, per la forte calura e le scintille, hanno presto interessato anche la vegetazione a lato della tratta, di cui sono andati in fumo circa 100 metri quadrati.

Fortunatamente non sono invece rimasti coinvolti altri mezzi in transito. Per evitargli pericoli e per permettere alle squadre di emergenza di intervenire, infatti, la polizia stradale ha momentaneamente chiuso la seconda e la prima corsia di marcia. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e dai colleghi volontari del distaccamento di Sant’Angelo Lodigiani, arrivati con autopompa e autobotte. Per via delle operazioni di soccorso e dell’”imbuto” autostradale, si sono creati chilometri di coda, smaltiti soltanto risolto il problema. Paola Arensi