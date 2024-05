Auto d’epoca e sportive. La parata benefica fa centro

Sole, ricordi e passione. Sono gli ingredienti che domenica hanno decretato la riuscita della manifestazione “Ruote classiche del Lodigiano” di Codogno. L’ha proposta il Lions Club Codogno Casalpusterlengo, il cui presidente Giuseppe Stringhini spiega: "La passerella si è sviluppata lungo le strade del Lodigiano, con partenza da piazza Cairoli a Codogno, alla presenza del sindaco Francesco Passerini. Un bel momento di ritrovo di appassionati e un ricordo di chi ci ha lasciati ma ha lasciato il segno. La giornata, infatti, è nata in ricordo di Umberto Falchetti, già amministratore dell’azienda locale, conosciuta nel mondo, Mta Spa, scomparso nel periodo Covid. Era la terza edizione". Al termine i partecipanti si sono trovati alla sede del Lions club Codogno Casalpusterlengo a Bertonico, cioè al ristorante la “Colombina”. "Hanno aderito – aggiunge Stringhini – 44 equipaggi, per 104 presenze complessive e si è trattato di una iniziativa di solidarietà per raccolta fondi a favore della LCIF Fondazione internazionale Lions. Ringrazio per la collaborazione Antonella Sali Schegginetti e Maria Vittoria Falchetti". Il programma è piaciuto. Dopo una breve sosta nell’azienda Mta per la visita delle auto storiche di Umberto Falchetti, sapientemente catalogate, descritte e manutenute dal figlio Antonio Falchetti, c’è stato un coffee break. Quindi la sfilata con macchine d’epoca e sportive, lungo circa 70 chilometri, sulle strade del Lodigiano. P.A.