Auto contro muretto per evitare un cane

"Un cane mi ha attraversato la strada". Così il conducente d’istinto ha sbandato, andando a finire la propria corsa contro il muretto di un ponte che passa sopra il Canale Vacchelli in via del Fante, e rischiando di finire nel corso d’acqua.

L’incidente si è verificato lunedì poco dopo le 18, quando una Ford Fiesta che stava dirigendosi verso Santo Stefano, condotta da un 24enne con a bordo un coetaneo e una ragazza di 17 anni, ha affrontato la curva che porta sul ponticello che supera il canale e immette al superamento della ferrovia. A quel punto, secondo quanto raccontato alla Polizia locale intervenuta per i rilievi, il guidatore si è trovato davanti un grosso cane. D’istinto, per evitare d’investirlo, ha sbandato sulla propria sinistra, andando a terminare la corsa contro la sponda in mattoni del ponte. Fortunatamente la macchina ha appunto incontrato la parte in mattoni e non quella con le sbarre in ferro, che difficilmente avrebbe retto all’urto con l’auto.

Nello schianto tutti e tre i passeggeri hanno riportato contusioni. Sul posto sono arrivate automedica e ambulanza della Croce Verde di Crema e i soccorritori si sono occupati di controllare le condizioni dei tre passeggeri. Al termine delle verifiche effettuate sul posto, hanno portato al Pronto soccorso il 24enne, che è stato ricoverato in condizioni non gravi. La strada, piuttosto stretta, è rimasta bloccata per oltre un’ora per permettere i soccorsi e la rimozione del veicolo incidentato.

