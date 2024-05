Attività commerciali al setaccio. Fioccano multe per oltre 8mila euro

Risse e disordini in attività commerciali e bar, dopo i controlli scattano 8.000 euro di sanzioni amministrative. La Questura lodigiana sta cercando di tenere monitorate le attività di Lodi ma anche della provincia. L’obiettivo è prevenire disordini e pericoli. E a Sant’Angelo Lodigiano, la mattina dell’8 maggio, sono quindi scattati diversi blitz in esercizi commerciali e locali santangiolini che, nei giorni precedenti, erano stati teatro di risse e disordini.

È stata la divisione della polizia amministrativa e sociale ad ispezionare negozi e bar del Santangiolino. Gli agenti si sono concentrati su realtà che, nel recente passato, sono state segnalate per episodi di illegalità. L’obiettivo era intercettare fenomeni di macro e microcriminalità e ad individuare i luoghi dove si manifestano. Sono quindi stati controllati, con la collaborazione della Polizia Locale di Sant’Angelo Lodigiano, diversi esercizi commerciali e bar della zona del centro. I controlli sono inoltre stati estesi anche ai numerosi clienti delle attività su cui era stato acceso un faro. I poliziotti hanno verbalizzato sanzioni amministrative per oltre 8mila euro e si è proceduto anche al sequestro di un ciclomotore sprovvisto di apposita targa identificativa. Nelle stesse ore, sempre a Sant’Angelo Lodigiano, la squadra mobile della Questura di Lodi ha effettuato una attività di controllo e perquisizione nell’ambito degli stupefacenti. Nel mirino un uomo residente in città, che è stato trovato in possesso di droga e per questo denunciato a piede libero. Nella località, la situazione di pericolo più accesa, finita a sprangate sulle auto, è stata una rissa tra più persone segnalata il 14 marzo. L’episodio, che era stato filmato ed era circolato anche sul web, aveva riguardato la zona di piazza Caduti e i portici che ospitano alcune attività commerciali. P.A.