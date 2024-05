Assalto in ditta, razzia di cosmetici

Ladri organizzatissimi hanno messo a segno un colpo da 250mila euro ai danni di una ditta di cosmetici di via Bellisario. La notte scorsa alle 4.15 sono arrivati e hanno messo due auto ai lati della via Bellisario, per impedirne l’accesso. Quindi con un furgone hanno sfondato dapprima il cancello d’ingresso e poi il portone d’accesso alla ditta. Ma prima di questo i ladri, probabilmente gli stessi, hanno cercato di assaltare un’altra azienda di confezionamento cosmetici a Bagnolo Cremasco: hanno aperto la recinzione e tentato di forzare un portone, ma la sirena d’allarme ha iniziato a suonare, il proprietario ha ricevuto il segnale sul suo smartphone e ha visto sul video un malvivente aggirarsi nella sua azienda. Immediato l’allarme ai carabinieri che sono andati sul posto ma non hanno trovato nessuno.

Poco dopo i malviventi si sono portati a Scannabue. I militari, avvertiti da un automobilista di passaggio che ha notato le due vetture di traverso nella via, sono arrivati in poco tempo, ma al loro arrivo, tutto era già finito. Quando è giunto sul posto il titolare, non gli è rimasto che constatare che i malviventi avevano caricato su un furgone la merce di piccola taglia ma di grande valore. Da una prima stima la refurtiva portata via potrebbe arrivare a 250mila euro di valore. Subito sono scattate indagini, partite dalle due auto lasciate sul posto, risultate rubate poco prima una a Milano e l’altra a Monza. I carabinieri stanno esaminando i filmati registrati dalle telecamere del Comune per vedere da che parte sono arrivati i malviventi e dove sono fuggiti.P.G.R.