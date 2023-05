Arte portata in mezzo alla natura per un giorno al parco Zinghetto

Natura e arte si sono fuse, questo fine settimana, al parco Zinghetto di Codogno, nel rione San Giorgio. Ieri, dalle 15 alle 19, è stata offerta ai cittadini un’esposizione di arte varia del gruppo di volontari, gli “Amici dello zinghetto“ (in particolare Tiziano Rondalli e Massimo Pedrazzini), che da anni prendono in cura e gestione il parchetto, per conto del comune di Codogno. "È stata una delle rare volte in cui una mostra viene organizzata all’aperto – precisano i promotori dell’appuntamento –. È andata bene e il tempo è stato favorevole. Era la prima edizione dell’iniziativa e il tema della mostra era libero. Si chiamava “InARTE” e non aveva scopo di lucro, ma soltanto la volontà di portare la bellezza dell’arte in mezzo alla natura. I visitatori hanno potuto trovare: pittura, scultura, fotografia, collage, stampa calcografica, libri e tanto altro".

Hanno aderito artisti dilettanti di vario grado, dai principianti ai più esperti. Erano 22 appassionati della zona, principalmente di Codogno e città vicine (anche Piacenza e Cremona). Le opere esposte, una sessantina, sono quindi piaciute. "A disposizione c’era uno spazio aperto che rendeva attraente la visita da parte di famiglie con bambini, anche se non esperti di arte: al contrario infatti delle normali esposizioni allestite al chiuso, quindi rivolte ad una particolare platea di persone, da noi è stato diverso – insistono gli organizzatori –. Il parco è ben tenuto ed è visitabile anche da parte di persone con disabilità. E sabato è stato totalmente dedicato a questa manifestazione".

P.A.