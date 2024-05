Area ex Felisi ancora all’asta. C’è chi pensa a un market

Area dismessa ex Felisi di nuovo all’asta al miglior offerente con la vendita promossa dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lodi mentre sullo sfondo ci sarebbero già diversi interessi di costruttori pronti a rilevare la porzione ancora in piedi della storica ditta meccano-tessile che si trova tra viale Trento e viale Da Vinci e trasformarla, secondo i rumors, in un altro punto commerciale. Il primo passo, però, rimane la vendita: inserito nel fallimento Contardi, il lotto sarà alienato il 30 maggio prossimo alle 9, con procedura telematica mentre le offerte d’acquisto dovranno pervenire entro il 28 maggio alle 12. Il prezzo base è fissato in un milione e 664 mila e 250 euro. Sarà il secondo tentativo di dismissione dopo quello, infruttuoso, del 28 luglio 2022 quando l’asta partiva da due milioni e 219 mila euro. Se andasse in porto l’operazione di compravendita anche la seconda porzione dell’ex fabbrica potrebbe essere riqualificata dopo che la prima ha ormai cambiato volto da alcuni anni con l’insediamento del discount U2. Prosegue invece l’iter che porterà l’ex dancing Majorca ad essere trasformato in un punto vendita commerciale: pubblicazione sul Burl regionale, per la parte relativa alla variante al Pgt, convenzione e permesso di costruire sono i prossimi passaggi. I lavori di abbattimento potrebbero iniziare tra la fine estate ed autunno. M.B.