Appena vede i militari tenta di fuggire. Nascosto negli slip un etto di marijuana

CASTELLEONE (Cremona)

Gli hanno trovato un etto di marijuana negli slip e l’hanno denunciato. Un 29enne è stato sorpreso dai carabinieri di Castelleone vicino alla stazione mentre cercava di nascondersi perché aveva con sé la droga. Alla vista dei militari, ha cercato di nascondersi dietro a un muro. La mossa non è sfuggita alla pattuglia, che lo ha raggiunto e fermato.

Subito i carabinieri hanno percepito un forte odore di marijuana e sono passati alla perquisizione. In tasca del 29enne sono stati trovati due spinelli, sei dosi di cocaina e quattro grammi di hashish, ma negli slip nascondeva un panetto di quasi un etto di marijuana. Tutto lo stupefacente, del valore di circa 2mila euro, è stato sequestrato e il 29enne, portato in caserma per l’identificazione, è stato prima denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e poi rilasciato.

P.G.R.