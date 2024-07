Appartamento scoperchiato. Crolla pavimento dello stenditoio. Le famiglie restano fuori casa

Continua l’emergenza per i condomini di viale Rimembranze 37. Intorno alle 20 di venerdì è crollato il pavimento di un locale adibito a stenditoio, alla sommità della loro palazzina di 3 piani. L’edificio si trova in un cortile privato in cui vi sono altri due condomini, che fortunatamente non hanno subito conseguenze. Il crollo ha coinvolto lo stenditoio e così il soffitto dell’appartamento al terzo piano, rimasto scoperchiato. Passando per la via, e alzando lo sguardo tra le chiome degli alberi, è facilmente visibile la zona del crollo: con un muro rimasto a metà, pezzi di ferro sporgenti e vari detriti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, come hanno accertato i vigili del fuoco e la polizia locale arrivati sul posto la sera stessa. I pompieri, per ragioni precauzionali, hanno evacuato completamente l’edificio: dieci famiglie sono state costrette a cercare ospitalità da amici e familiari. Il palazzo di viale Rimembranze è stato costruito tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta del secolo scorso. Lo stenditoio era a disposizione di tutti i condomini. Nel giardino di una palazzina a fianco, con ingresso in via Milite Ignoto 19, sono caduti vari detriti. Ancora si devono accertare le cause del cedimento.

Ieri mattina l’amministratore del condominio accompagnato da un ingegne ha fatto un sopralluogo. Sicuramente almeno per tutto questo fine settimana le famiglie non potranno tornare stabilmente nelle proprie abitazioni (possono entrare a prendere effetti personali). Già domani potrebbero iniziare i primi lavori. Ora la zona, compreso un tratto di marciapiede e di ciclabile di viale Rimembranze, è interdetta al passaggio.