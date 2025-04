Anatroccoli finiscono in una buca. Una passante e i pompieri li salvano

Anatroccoli cadono in una profonda buca, gara di solidarietà per salvarli. Sono stati rimessi, sani e salvi, “in fila“ dietro la loro mamma, gli anatroccoli che, poco prima delle 20 di venerdì, sono caduti nella buca di un prato di viale Piacenza a Lodi, nelle vicinanze di Villa Braila. Una donna ha notato che alcuni anatroccoli e una mamma anatra, a passeggio, si trovavano in difficoltà. E dopo aver chiesto aiuto al 115 per salvarli, la signora si è attivata personalmente e ha aiutato i poveri animali. Forse per l’inesperienza, pur seguendo diligentemente l’esemplare adulto, per strade e campagne, i piccoli non hanno infatti schivato una profonda buca nel verde e ci sono finiti dentro, senza più riuscire a raggiungere i loro “fratellini“ e proseguire tutti insieme la passeggiata. I vigili del fuoco hanno recuperato la cucciolata e successivamente liberato mamma anatra e gli anatroccoli nel campo adiacente al luogo del loro salvataggio.

P.A.