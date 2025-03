Ambulatorio medico temporaneo a Merlino e Comazzo per i pazienti del dottor Fazzi

Merlino (Lodi), 23 marzo 2025- Dal 24 marzo, come annuncia l’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, un ambulatorio medico temporaneo, aperto a Merlino e a Comazzo, servirà i pazienti rimasti temporaneamente scoperti dopo l’assenza, per malattia, del loro dottore. L’amato sindaco medico di Merlino, Giovanni Fazzi (68 anni), è stato colto da un malore a metà febbraio. L’allarme era stato lanciato dai pazienti, che non avevano visto il loro dottore, il primo cittadino merlinese, aprire puntuale come al solito l’ambulatorio alle 8.30 della mattina. Poi l’uomo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano.

“Nell’attuale condizione di grave carenza di medici e in attesa di assegnare l’incarico provvisorio di sostituzione ad un medico disponibile, al fine di garantire la continuità dell’assistenza ai soli pazienti in carico al dottor Giovanni Fazzi, dal prossimo 24 marzo 2025 è quindi stato istituito un ambulatorio medico temporaneo diurno, attivo nei soli giorni feriali e gestito su base volontaria e, a turnazione, dai medici del Servizio di continuità assistenziale e medici di medicina generale”.

L’attività ambulatoriale sarà svolta a Merlino, presso l’ambulatorio comunale di Via Gramsci, cinque giorni alla settimana, dal 24 marzo e a Comazzo, presso l’ambulatorio comunale ubicato in Piazza Italia, una volta alla settimana, dal 26 marzo. Si potrà accedere previa prenotazione telefonica al numero 0371 376541, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 15.30. “Si raccomanda agli Assistiti di portare sempre con sé la documentazione cartacea relativa ad eventuali esenzioni per reddito o patologia, referti di visite o esami recenti, nonché un elenco aggiornato dei medicinali assunti- precisa Asst-Ma, per situazione di urgenza/emergenza sanitaria, è necessario contattare il numero unico d’emergenza 112. E per ogni necessità urgente o per altra necessità assistenziale per la quale non sia possibile attendere l’apertura dell’ambulatorio è possibile contattare il numero unico nazionale 116117”. E la conclusione:”Asst Lodi ringrazia le amministrazioni comunali di Merlino e Comazzo per la grande disponibilità e il contributo dato e augura al dottor Fazzi di ristabilirsi al più presto”.