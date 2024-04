Alunni alla centrale dell’acqua: "Meglio evitare gli sprechi"

Società acqua lodigiana spalanca le porte agli studenti e conquista nuove certificazioni. Riuscito l’evento "porte aperte alle scuole" organizzato mercoledì nella centrale dell’acqua di Castelgerundo. L’impianto fa parte della dorsale idrica che serve 13 comuni: oltre a Castelgerundo, sono Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d’Adda, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maccastorna, Maleo, Meleti, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano. Intanto l’impianto ha ricevuto una visita tecnica per il rinnovo delle certificazioni ISO, poi ottenute. Quello di Castelgerundo distribuisce ogni anno circa 3 milioni di metri cubi d’acqua ai cittadini. Gli studenti hanno scoperto come funziona il servizio di acquedotto, con l’obiettivo di far emergere sia la qualità dell’acqua potabile distribuita in provincia di Lodi, sia la necessità di farne un uso consapevole, attento a evitare gli sprechi. Coinvolte nella visita guidata due classi prime del liceo artistico Callisto Piazza di Lodi e una classe prima del liceo scientifico Novello di Codogno. I prossimi open day l’8 e il 15 maggio ai depuratori di Lodi e di Sant’Angelo. P.A.