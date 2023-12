Altri alloggi popolari saranno consegnati entro il prossimo aprile

Alessandro Pezzini, 30 anni, maestro di sostegno, è stato nominato coordinatore provinciale di Italia Viva, durante l’assemblea provinciale del partito che si è svolta sabato nel teatrino “Musitelli“ di Lodi. Grazie agli interventi di relatori e ospiti si è discusso dei problemi del territorio. L’assemblea ha sottolineato l’impegno di Italia Viva nel promuovere una visione pragmatica e non ideologica. Il partito, è stato sottolineato, deciderà di volta in volta alleanze per le amministrative, consapevole che la soluzione “meno peggio”, non risponde alle necessità e alle aspettative dei lodigiani.