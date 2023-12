Altra lite e aggressione con spray al peperoncino

Altra aggressione con lo spray al peperoncino fuori da un locale. Dopo l’episodio, avvenuto nella notte tra sabato e domenica all’esterno del bar Black 2.0 di Casalpusterlengo, con uno straniero che ha spruzzato il contenuto di una bomboletta in faccia al titolare del locale, “colpevole” di aver chiesto a quattro tizi che stavano discutendo animatamente di uscire, nella notte tra domenica e lunedì, poco prima di mezzanotte, un episodio simile è avvenuto in pieno centro sempre a Casalpusterlengo, all’esterno del bar Plaza di piazza del Popolo. In questo caso, la vittima è un ventiseienne di nazionalità marocchina. Il malcapitato, con bruciori al volto e alla gola, si è infilato all’interno del Plaza per chiedere aiuto: sul posto poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasferito il giovane presso il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi in codice verde. Probabilmente conosce chi lo ha aggredito.M.B.