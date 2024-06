Alloggi Aler di viale Europa. Appello di una residente: piove in casa e ci ammaliamo

"Piove acqua dai muri e noi ci ammaliamo". È la richiesta di aiuto di Palmira Bignamini, 63 anni, che da 20 anni vive, col marito di 62 anni, nei palazzi Aler di Lodi di viale Europa. Si tratta di un appartamento di 95 metri quadrati "per cui segnalo ad Aler, da due anni, le stesse problematiche" incalza la signora. "Il primo problema riguarda il bagno, locale per cui da due anni faccio segnalazioni. I tecnici sono anche venuti, ma poi nessuno ha rotto le piastrelle o risolto il guaio. Ho chiamato anche i pompieri per 5 volte perché ci piove acqua in testa. Arriva dall’appartamento sopra".

"La seconda parte dell’acqua arriva dalla cucina – aggiunge la donna –. Mi dicono che il tetto non è, non è il pluviale, ma allora quali sono i problemi? C’è ormai una crepa nel muro in cucina. E sotto le pareti metto secchio e mocio, ma viviamo malissimo e ci ammaliamo per l’umidità e la muffa persistenti. Ci aspettavamo facessero manutenzione. Con i continui temporali è un incubo, siamo sempre raffreddati"! "A seguito di segnalazione per il bagno – risponde Monica Guarischi (nella foto), presidente di Aler Lodi e Pavia dallo scorso ottobre –, avvenuta a gennaio 2020, Aler ha effettuato il rifacimento dello scarico della vasca da bagno dell’alloggio sovrastante, con risoluzione della perdita nei successivi 7 giorni. L’intervento non riguardava l’impianto idrico della signora, ma l’impianto dell’alloggio sovrastante e dunque non è stato necessario demolire il soffitto del bagno. Aler è intervenuta ed ha effettuato l’intervento a regola d’arte, tanto che la signora non ha più segnalato problemi fino al 2022, quando abbiamo ricevuto una segnalazione di perdita nel bagno e dopo verifica in loco, abbiamo constatato che non c’era nessuna perdita e che le macchie presenti erano ancora quelle del 2020". Per la cucina Guarischi aggiunge: "La perdita è stata a maggio 2024, causata da evento meteorico eccezionale ed è stata causata dall’intasamento del canale di gronda. Condotto che è stato pulito e la situazione si è risolta. Ora però è necessario attendere che la soletta si asciughi per effettuare successiva tinteggiatura. Aler ha aperto un sinistro per danni da eventi atmosferici". Paola Arensi