All’esame per la patente con l’auricolare. Denunciato per truffa

Non ce l’ha fatta, è stato bocciato all’esame e si è pure preso una denuncia. Un altro furbetto della patente è stato scovato da un ispettore che presiedeva all’esame di teoria per conseguire la patente. L’incaricato si è presentato alla Motorizzazione Civile, dove si sarebbe svolto il test, e ha preso visione degli esaminandi. L’occhio esperto dell’ispettore ha notato subito una persona che cercava di passare inosservata e che forse nascondeva qualcosa. In effetti, un cellulare collegato con un auricolare.

L’ispettore ha lasciato cominciare l’esame e ha poi chiamato i carabinieri. Il sospettato non ha neppure tentato di nascondersi e ha subito consegnato sia il cellulare sia l’auricolare. L’uomo è stato portato fuori dall’aula e poi accompagnato in caserma, mentre altri militari cercavano di localizzare il complice che avrebbe dovuto suggerire le risposte esatte per poter superare l’esame. La ricerca al momento è risultata vana, mentre la persona trovata con l’auricolare è stata bocciata all’esame e denunciata per truffa. Si tratta di uno straniero di 33 anni che risiede a Milano. Dovrà andare davanti al giudice e rispondere di truffa.

P.G.R.