Alla scoperta della natura. Iscrizioni aperte ai campi estivi

Sono ancora aperte le iscrizioni per i "Campi estivi in natura" promossi dal progetto AgriCulture Sociali 3.0 con il Movimento per la Lotta alla Fame nel Mondo e la Cooperativa sociale Il Pellicano. Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo, Fondo di Beneficenza - Intesa Sanpaolo e Fondazione Peppino Vismara, che hanno messo a disposizione 362mila euro, cui si aggiungeranno le donazioni ottenute attraverso una raccolta fondi avviata dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi e il raddoppio da parte degli enti finanziatori della cifra raccolta. I campi estivi sono dedicati alle famiglie con bambini tra i 6 e i 10 anni e si svolgeranno a SanfereOrto a Lodi, a Le Cascine Riboni a Terranova dei Passerini e presso Il Pellicano a Castiraga Vidardo. "Il costo settimanale di questi camp è contenuto – spiega Viola Guerci del Movimento - . La novità è che quest’anno , per le famiglie in difficoltà economica o con genitori under 35 ci sarà la possibilità di accedere gratuitamente". Per iscriversi è necessario mandare una e-mail a scuole@mlfm.it o info@il-pellicanoscarl.org.

P.A.