Alla scoperta dei laboratori. Un successo

"Una scuola che aiuta a superare la timidezza, a mettersi in relazione con gli altri, a scoprire le proprie qualità e a sfruttarle al meglio". "Un percorso che consente di trovare la propria strada e di far avverare sogni che si nutrono sin da bambini". Sono le parole con cui studenti ed ex allievi dei corsi di formazione professionale del Lodigiano hanno raccontato la loro esperienza di crescita umana e di preparazione al mondo del lavoro in occasione della prima giornata TiLab, che ha visto i 6 centri partner aprire le porte delle proprie strutture a chiunque fosse interessato o anche solo curioso. In tanti hanno visitato i laboratori, che costituiscono il cuore della formazione professionale. Nei Centri di Formazione Professionali e negli Istituti di Formazione Professionale sono arrivati circa una quarantina attuali studenti provenienti da svariate scuole secondarie di primo grado di Lodi e della provincia, ma ha partecipato anche qualche persona più grande con l’idea di riorientarsi. È stata un’occasione di entrare in contatto col mondo della formazione professionale per tutti, numerose le domande e le curiosità a cui hanno risposto insegnanti, presidi, studenti ed ex allievi. A riscuotere interesse sono stati tutti i sei poli formativi: il CFP Calam di via Orfane a Lodi con il laboratorio benessere e un laboratorio di informatica, il CFP Canossa di via XX Settembre che ha mostrato i laboratori di Cad Logistica e di Simulimpresa, il CFP Asfol di Lodi, in piazzale Forni, con i suoi i laboratori di grafica e di logistica nelle sedi di Lodi e Casale. L’IeFP dell’IIS di Codogno, nella sede di Villa Igea di Lodi, ha invece preso per la gola i visitatori con le preparazioni dei panificatori, mentre nella sede di Codogno i curiosi hanno potuto passeggiare nell’officina rimessa a nuovo, grazie al progetto Talent Innovation Lab, che ha ricevuto un cospicuo finanziamento da Fondazione Cariplo e dalla Regione.