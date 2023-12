Alla “Mirandolina“ nuova sede per il colosso del fotovoltaico

È compresa anche l’area dell’ex Cassinazza, allora proprietà comunale, acquisita alcuni mesi fa, nel progetto di rigenerazione urbana che vedrà la rinascita di alcuni fabbricati dismessi, in via Nenni, nel “cuore“ del polo produttivo Mirandolina. L’intervento di una società privata, Marval srl, il cui permesso di costruire convenzionato per il cambio di destinazione d’uso da artigianale a direzionale sarà discusso in Consiglio comunale il 21 dicembre, si poggia pure sulla porzione di oltre 5mila metri quadrati comprata per 362 mila e 600 euro esattamente un anno fa. Il Comune, allora, incassò fondi che dirottò nel recupero dell’oasi di Villa Polenghi, mentre per il privato iniziò l’iter per il maxi intervento che porterà all’edificazione, su oltre 10 mila e 800 metri quadri, della nuova sede di Enegreen (European New Energy), colosso tutto bassaiolo e leader nel settore fotovoltaico. Sarà un complesso dotato delle più moderne tecnologie e diventerà il “cuore“ dell’azienda che al momento ha 80 dipendenti diretti. M.B.