Al volante senza la patente. Stangata da cinquemila euro

Controlli della polizia locale a San Colombano, maxi multa a un uomo che non ha mai conseguito la patente e sanzioni ai camionisti che percorrono la pedecollinare nonostante i divieti. Sabato 11 novembre gli agenti hanno sorpreso un conducente alla guida di un veicolo senza patente e scoperto che non l’aveva mai conseguita. L’uomo è stato così multato per 5.100 euro per guida senza patente, con fermo del veicolo. Si tratta di un 35enne incensurato, extracomunitario, residente a San Colombano. Nelle scorse settimane la polizia locale aveva anche effettuato numerosi posti di controllo per il transito dei mezzi pesanti sulle strade provinciali. In particolare sulla sp 19 da Graffignana e sulla sp 23 dal ponte sul Lambro verso Chignolo Po dove, da settembre, è in vigore il divieto di transito per gli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, eccetto quelli autorizzati. Sono stati scoperti anche veicoli senza revisione o assicurazione, con contestuali sequestri. "Sono controlli fondamentali – dice il sindaco Giovanni Cesari –. Chi circola senza i documenti in regola costituisce un grande pericolo per l’incolumità altrui". P.A.