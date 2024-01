Al volante da ubriachi. Giovane e donna nei guai

Quello ubriaco e drogato ha colpito una sponda in cemento con l’auto della mamma; l’altra aveva bevuto troppo per stare alla guida. A tutti e due sono state tolte le patenti. Il primo caso a Pizzighettone. Un 22enne è finito con la Opel Corsa intestata alla madre contro un manufatto di cemento. Sono arrivati i carabinieri con un’ambulanza e il giovane è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Crema, dove è stato medicato per le lievi lesioni riportate nell’incidente. I carabinieri hanno chiesto che venissero eseguite anche le analisi del sangue: il giovane aveva un tasso alcolico di 1.40 g/l (il massimo tollerato è 0.50). In più c’erano tracce di droga. La patente gli è stata ritirata, il giovane denunciato e segnalato come consumatore di stupefacenti.

A Casalmaggiore invece una 31enne è stata fermata da una pattuglia e sottoposta al test dell’etilometro, che ha dato esito positivo. La donna aveva nel sangue oltre due volte il massimo consentito di alcol. Anche lei è stata deferita alla Procura e le è stata ritirata la patente.