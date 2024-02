Al via la rassegna “Leggere per essere liberi“. Una donazione in memoria di Mariagrazia Scotti

A Casalpusterlengo parte la rassegna culturale “Leggere per essere liberi“, prevista da domani al 22 maggio, con 7 incontri per la presentazioni di libri. L’intero programma verrà presentato sabato 3 febbraio alle 17 in via Galilei 1, in occasione del primo evento organizzato da “Donne in Circolo“, in collaborazione con l’associazione “AlCubo“ di Casalpusterlengo. Si tratta di una iniziativa che vanta il sostegno della Bcc Banca Centropadana e che inizierà, questo fine settimana, con un momento speciale. Saranno infatti consegnati i fondi donati in memoria di Mariagrazia Scotti, ex assessore di Casalpusterlengo e volontaria a favore del prossimo e del mondo femminile. Si tratta del fondo “Domani è un altro giorno“ istituito dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi in sua memoria ed a favore dei progetti del Centro Antiviolenza di Lodi “La metà di niente“. P.A.