Al via il “Grinv“. Attività e giochi per i più giovani

Parrocchie e Comune, durante le vacanze di Natale, pensano ad accudire i figli di chi lavora o vuole impegnarli in attività. E non mancherà l’aiuto di mamme e volontari. L’iniziativa (denominata “Grinv“) è promossa, in collaborazione, dalle parrocchie di Maleo, Cavacurta e Camairago, col patrocinio del Comune di Maleo. L’appuntamento prende il via oggi e prosegue domani, il 2,3,4,5 gennaio, all’oratorio di Maleo. Il programma delle giornate prevede l’accoglienza tra le 8 e le 9 e un momento di preghiera. Fino alle 11 saranno eseguiti i compiti delle vacanze e a seguire ci sarà gioco libero fino a mezzogiorno, oltre al pranzo e ad ulteriore gioco libero dalle 13 alle 14. Dalle 14 alle 16 attività, giochi e laboratori e a seguire merenda e gioco libero fino alle 18. "È un valido aiuto – spiega l’assessore di Maleo Monica Caterina Gorla (foto) – alle famiglie. Comune e Parrocchie uniti, per offrire un servizio completo". P.A.