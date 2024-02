Al via “I venerdì dell’arte“. Un ciclo di conversazioni

Per gli appassionati di arte, critica e cultura, si apre venerdì prossimo un ciclo di conversazioni in città, incentrate sull’arte nel contemporaneo, osservando anche gli aspetti economici e politici. Il primo incontro è previsto alle 17.30, nella Sala ex Chiesetta della provincia di Lodi (via Fanfulla 14): si discuterà del “Kitsch“ partendo dal classico “Il Kitsch. Antologia del cattivo gusto“, libro di Gillo Dorfles. Presenti come ospiti il curatore delle opere di Dorfles Aldo Colonetti; Andrea Cancellato, direttore di A.D.I Design Museum; Chiara Borgonovo, ricercatrice in storia dell’arte ed esperta nel “kitsch“. Il 16 febbraio, alle 17.30, nello spazio Platea Project di via della Maddalena 3, invece ci sarà un dialogo con Carlo Orsini, direttore della sala espositiva “Platea“ di Lodi (via Maddalena 6): si parlerà del libro di Nicolas Ballario “100 Luoghi del contemporaneo“, testo in cui si fa una lista dei migliori luoghi d’arte contemporanea in Italia, e Platea è tra questi. Il 23 febbraio invece, alla Biblioteca Laudense di via Solferino 72, col critico d’arte Alessandro Beltrami di discute di come anche l’arte possa influenzare la politica, partendo da un libro di Demetrio Paparoni. "Questo ciclo è il primo di una serie di iniziative culturali – ha annunciato Fabio Francione, addetto agli eventi per la Provincia –. Altri sono in programma, sempre con l’arte al centro. Notiamo un certo risveglio civico in città". L’assessore alla cultura Francesco Milanesi ha aggiunto "questo ciclo è un altro esempio del successo della collaborazione tra Comune, Provincia e associazioni cittadine". L.P.