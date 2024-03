Al teatro “Valentino” si rialza il sipario

Il teatro di Voghera, un tempo Teatro Sociale, oggi Teatro Valentino Garavani in onore del famoso stilista, è stato riaperto il 26 novembre 2023 dopo quasi 40 anni di stop con un nome e una veste completamente rinnovata.

Nella prima serata è stato messo in scena lo spettacolo “Una sera all’opera con Valentino” ideato e diretto dalla celebre ballerina Eleonora Abbagnato, in collaborazione con Daniele Cipriani.

Questo momento era atteso da tutti i vogheresi da ben 37 anni, durante i quali il restauro dell’edificio era stato bloccato da innumerevoli intoppi tecnici e burocratici, oltre al grave problema di reperire i fondi necessari per i lavori. Finalmente, quando ormai la cittadinanza pensava di aver perso per sempre questo storico bene architettonico, nel 2018 è stato avviato il sospirato restauro.

La ristrutturazione ha interessato il ripristino degli arredi di palchi e platea, il risanamento della cupola affrescata, la posa di nuovi impianti elettrici e di nuove macchine sceniche, oltre alla messa a norma di sicurezza delle infrastrutture.

La riapertura di questo palcoscenico è un atto di fondamentale importanza per la nostra comunità: il teatro non sarà solo un luogo di intrattenimento, ma il cuore pulsante dalla cultura e dell’arte locale.

La serata inaugurale, ci ha già fatto sognare offrendo ai vogheresi uno spettacolo mai rappresentato prima, di danza e musica, con etoile di fama internazionale e costumi originali di Valentino. Inoltre la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti sosterrà le attività del teatro e premierà con borse di studio i giovani che intendono dedicarsi alle discipline artistico-teatrali.

Questa riapertura ha emozionato tutti in città: chi aveva affollato tanti anni fa questo platea, e temeva di non riveder mai più riaprirsi questo sipario, ma anche tanti giovani che non avevano mai avuto l’opportunità di frequentare un teatro storico e hanno potuto immergersi per la prima volta nell’atmosfera unica di questo luogo.

I dodici appuntamenti, previsti dalla stagione teatrale, offrono un’ampia scelta di spettacoli di prosa, musica e danza, adatti a tutti i gusti e tutte le età e torneranno sicuramente a far appassionare i cittadini al loro teatro.

