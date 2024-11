Al passo con la tecnologia. Firma digitale alle aziende. Mulazzano è il pioniere

È stato presentato ieri in auditorium, alla presenza delle autorità e di tanti cittadini, il nuovo “SmartId“ di Mulazzano. E qualcuno era già in fila in municipio per richiedere i servizi. "C’è la prima convenzione con la Camera di commercio per la firma digitale – ha dichiarato il sindaco Michael Gola –. Ringrazio l’assessore Domenico Altomare e gli uffici perché, grazie a loro, avremo un luogo in municipio dove il cittadino potrà ricevere lo Spid gratuitamente (l’iniziativa era stata lanciata da Codogno per primo anni fa) e dove una azienda, otterrà la firma digitale (questa una novità assoluta per il territorio). C’è stata una fondamentale collaborazione tra ufficio anagrafe e polizia locale".

Tra le associazioni era presente anche l’Auser che ha avviato uno sportello per la facilitazione digitale. Molti gli ospiti alla presentazione. L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile e alla digitalizzazione Franco Lucente ha sottolineato come "tiamo lavorando tutti sulla digitalizzazione. Lodi è una delle province che ancora non si è ancora adeguata col biglietto elettronico, sarà la prossima sfida. E vedere evoluzione tecnologica qui, per noi, è fondamentale". Per il deputato Fabio Raimondo (FdI):"trentatrè milioni di italiani hanno lo Spid, ma non basta. Dobbiamo arrivare a una copertura completa". La consigliera regionale Patrizia Baffi, sempre di Fratelli d’Italia, ha dichiarato: "I nostri comuni sanno adattarsi ai tempi che cambiano e aiutano chi ha bisogno". "È una delle prime iniziative di questo tipo anche in Regione – ha evidenziato il prefetto Enrico Roccatagliata –. Si inserisce nel tema della sicurezza digitale. Ogni secondo possono essere fatte 1 miliardo di miliardi di operazioni, dal più grande computer del mondo. Diciotto zeri. Questo significa che ci sono strumenti che permettono di usufruire di tutto ciò che il sistema digitale ci consente. Purtroppo nel mondo sono state sottratte identità digitali a 360 milioni di persone. È importante parlarne. Oggi l’ alfabetizzazione digitale è uno dei migliori antidoti ai pericoli che ci vedono tutti coinvolti". "In provincia nel 2019, ci sono stati 537 casi di truffa on line, 539 nel periodo del Covid. Nel 2021 invece 685, 833 nel 2022, nel 2023 un’altra progressione e così via – ha dettagliato Roccatagliata –. Tante persone si cimentano sul mercato digitale senza saperlo usare. L’iniziativa di Mulazzano, quindi, dovrà essere un metodo per aumentare l’alfabetizzazione digitale". Per Daniele Ceccoli, responsabile sportelli camera di commercio Lodi, Milano e Monza Brianza "è un esempio virtuoso. Si consente un futuro più affidabile per il sistema economico. Questo grazie a Infocamere, braccio tecnologico del sistema camerale". "Sono tanti i vantaggi – ha concluso Francesco Florio, responsabile imprese e pubbliche amministrazione di Infocamere –, si accede ai servizi rapidamente e per le pubbliche amministrazioni, occorre meno tempo per verificare le informazioni su persone e aziende".