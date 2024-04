Aiutarono automobilista colta da malore in A1. Premiati in Prefettura

Girolamo Chiarelli, 31 anni, residente a Finale Emilia nel Modenese, ed Ercole Cigognini, 60enne di Casalpusterlengo, sono stati premiati ieri dal prefetto Enrico Roccatagliata per un intervento di soccorso avvenuto il 14 settembre 2023 nei pressi del km 34 dell’A1 in direzione Sud, nel territorio di Livraga. Roccatagliata ha consegnato loro una lettera di apprezzamento per il soccorso della milanese Paola Pasini, 61 anni, colta da malore alla guida della propria auto. L’intervento dei due cittadini ha consentito, facendo loro scudo con i propri mezzi, di fare entrare il veicolo della signora in collisione con altre auto. "Questo è un piccolo momento di ringraziamento – ha dichiarato Roccatagliata – un momento che volevamo formalizzare con una lettera ufficiale". Paola Pasini ha spiegato: "Mi sono praticamente spenta mentre ero in macchina, riuscii solo a rallentare e mettere le doppie frecce. Dalla corsia di emergenza però la macchina si stava spostando verso il centro della strada, ci sarebbero stati grossi incidenti se non fosse stato per il soccorso di Chiarelli e Cigognini. Loro si sono accorti del pericolo, hanno agito con mente lucida senza tirarsi indietro".

L.P.