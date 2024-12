Aggressione di gruppo alla stazione di Casalpusterlengo: tensione e vandalismi in aumento

CASALPUSTERLENGO (Lodi)Aggressione di gruppo a un uomo nella sala d’attesa della stazione. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì, quando testimoni oculari hanno notato la scena e chiamato le forze dell’ordine. Sei o sette ragazzi si sono accaniti contro una persona che aveva al guinzaglio un cane. Non c’è stato alcun intervento dell’ambulanza del 118, segno che l’aggredito non è rimasto ferito, ma resta il mistero su quanto avvenuto e sull’eventuale movente che ha scatenato la furia del gruppetto.

Sul posto un paio di pattuglie dei carabinieri che però nello scalo non hanno trovato nessuno di sospetto. Resta comunque alta la tensione attorno alla città e soprattutto alla stazione, presa di mira una settimana fa da vandali scatenati che si sono accaniti sui bagni. Solo alcuni giorni prima, i muri erano finiti nel mirino di graffitari. Non c’è pace dunque per Casalpusterlengo, martoriata da qualche mese da aggressioni, liti, vandalismi e problemi di ordine pubblico.