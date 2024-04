Additata come ladra solo perché straniera: "Condanniamo ogni discriminazione"

Prende posizione anche la Pepco, azienda proprietaria della catena di negozi, tra cui quello di Crema, sull’episodio che ha visto vittima una ragazza italiana di origini marocchine accusata infondatamente di aver rubato un portafoglio e fatta bersaglio a insulti razzisti dalla responsabile della struttura. Tutto è avvenuto nel negozio del centro commerciale cremasco ed è sfociata con la ragazza Sabrina Badoui, che ha denunciato la persona che l’ha insultata e offesa, senza poi neppure scusarsi quando è stato accertato che lei col furto non c’entrava nulla. "A seguito della denuncia della signora Sabrina Badaoui – ha fatto sapere ieri l’azienda –, abbiamo subito avviato un’indagine interna per capire cosa fosse successo nel negozio di Crema. Pepco condanna ogni forma di discriminazione, prende le distanze da qualsiasi comportamento personalmente dannoso, ed è pronta a intraprendere le azioni appropriate una volta conclusa l’indagine. La soddisfazione e la felicità dei nostri clienti è una priorità per noi". P.G.R.