Addio a suor Franceschina, la più longeva

Si è spenta suor Franceschina Troilo. Aveva compiuto 108 anni il 4 settembre ed era la lodigiana più longeva. Con 86 anni di ordinazione religiosa, risiedeva alla Casa Madre delle Figlie dell’Oratorio in via Paolo Gorini a Lodi. Ogni compleanno era una festa cui prendevano parte il sindaco Andrea Furegato e il vescovo Maurizio Malvestiti su invito della Madre Generale suor Roberta Bassanelli e delle sorelle, per celebrare insieme il traguardo. Nata a Rocca Imperiale (Cs) il 4 settembre 1916, suor Francesca era Figlia dell’Oratorio da oltre ottant’anni, da quando aveva scelto di dedicare la vita all’educazione dei ragazzini nelle scuole e nelle parrocchie accanto ai sacerdoti, con animo gioviale e semplice, come voleva San Vincenzo Grossi, fondatore dell’Istituto.