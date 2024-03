Addio a Losi: il padre fu ucciso dai fascisti

Ora potrà “ricongiungersi“ con il padre, il fittabile Luigi Losi che il 1 aprile del 1945 fu trucidato, insieme alla famiglia Campagnoli, nell’ormai noto e tragico evento dell’eccidio di Punte Alte a Caselle Landi ad opera di una banda fascista. Rosolino Losi (nella foto), 88 anni, è scomparso sabato, proprio a pochi giorni dalla commemorazione di quell’evento drammatico che, lui che all’epoca non aveva ancora dieci anni, segnò tutta la sua esistenza. Cerimonia a cui non mancava mai e che, a distanza di tanti decenni, gli rigava ancora il volto dalle lacrime. I funerali si terranno stamattina alle 9.30 in chiesa parrocchiale a Caselle Landi e quindi la salma sarà tumulata al cimitero del paese. M.B.