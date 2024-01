Addio a Fiocchi ex gloria del Fanfulla e poi bidello a scuola

Proprio ieri avrebbe compiuto 76 anni. Ma purtroppo si è arreso alla malattia. La città di Lodi piange Riccardo Fiocchi, ex terzino e capitano del Fanfulla. Con la maglia del “Guerriero“ aveva collezionato trecento presenze, diventando il capitano di più lungo corso davanti a Umberto Rossetti. Da calciatore aveva anche raggiunto il professionismo, vestendo nella stagione 1976/77 la maglia del Vigevano in serie C. Fiocchi però poi si era fatto apprezzare come bidello nelle scuole e per molti anni fu attivisssimo animatore della colonia Caccialanza con gli anziani. Da metà novembre, a causa della sua malattia, era ricoverato in ospedale.