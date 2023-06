Addio a Caterina partigiana della Garibaldi

Addio a Caterina Rina Pelizzoni, una ultime partigiane della Valsassina. Aveva 98 anni. Si era trasferita a Milano, con i familiari, ma è sempre rimasta legata a Vendrogno di Bellano, suo paese d’origine. Ha collaborato con i partigiani della 55ª Brigata Garibaldi Fratelli Rosselli. Durante i rastrellamenti dell’inverno tra il 1944 e il ‘45 i fascisti hanno fatto irruzione a casa sua, dove stava sfamando alcuni partigiani. "Quando sono arrivata alla prigione i fascisti mi hanno interrogato – ha raccontato lei -. Arrivavano dei partigiani sanguinanti. Li avevano portati per farli parlare e ho fatto loro un segno come per dirgli ‘’Tranquilli, non ho parlato“. Mi hanno puntato la pistola, ma non mi hanno fatto del male seriamente". D.D.S.