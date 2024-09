Adda e Po sempre più vicini . Ciclabile tra Maleo e Corno pronta a decollare in autunno

Sono ben 118, un vero e proprio record, le imprese che hanno partecipato al bando di gara per la realizzazione della nuova pista ciclabile che collegherà Maleo a Corno Giovine, in fregio alla provinciale 193. La base d’asta era di oltre un milione e 70 mila euro e, dopo l’approvazione provvisoria della graduatoria, l’aggiudicazione è andata ad una ditta della provincia di Mantova.

Dunque comincia il conto alla rovescia verso il cantiere che si insiederà per rendere più sicuro il percorso di bici e pedoni lugno i quattro chilometri che separano i due paesi della Bassa.

L’intervento è molto importantenell’ottica di collegare l’attracco sull’Adda, nella zona di Pizzighettone ( in buona parte la ciclabile esiste già fino a Maleo), al fiume Po.

L’iter era iniziato con un protocollo d’intesa firmato tra i due comuni della Bassa e la provincia di Lodi con il quale gli enti locali si accollavano i costi della progettazione mentre gli elaborati documentali sono stati redatti dalla Provincia che ha beneficiato di fondi regionali.

Il cantiere della nuova ciclabile potrà verosilmente decollare qeusto autunno per poi terminare la prossima primavera se i tempi saranno rispettati. Il percorso protetto è solo un altro tassello per cercare di implementare sempre di più la rete di ciclabili nella Bassa in modo da interconnettersi anche con la maxi opera della ciclovia Ven.to che interessa pure la parte sud e ovest della provincia di Lodi e che è in fase di attuazione proprio in questi mesi.