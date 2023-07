Ad agosto la nuova Ztl sorvegliata dalla Locale

Continuerà per tutto agosto il presidio della Polizia locale ai varchi della nuova Ztl, varata per verificare il rispetto delle regole sino all’attivazione del sistema di controllo automatico. Sulla pagina web del Comune si trovano tutte le nuove tipologie di pass e le modalità per ottenerle. Nel frattempo sono in arrivo modifiche al piano iniziale, dopo la riunione del Comitato di controllo istituito dall’Amministrazione comunale, che ha verificato le criticità emerse nei primi giorni. Dovranno essere messe a punto dal Comitato di controllo per settembre, quando saranno sottoposte al Consiglio comunale. Intanto il Comitato intercategoriale ha avanzato un pacchetto di proposte che prevede il mantenimento della fascia oraria 7-10 per il carico e scarico delle merci in piazza Ducale, lasciando invariata la restante parte della Ztl (7-10 e 14.30-15.30) nonché l’eliminazione del tempo massimo di 30 minuti per effettuare le operazioni. È stato richiesto anche di spostare l’attivazione della Ztl dalla mezzanotte del sabato alle 7 della domenica. Verrà valutata anche l’opzione Pilomat, le colonnine a scomparsa, per controllare gli accessi a piazza Ducale.U.Z.