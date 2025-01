Acqua e vinci, via alla gara con quiz, giochi e spettacoli: si sfidano 52 classi del Lodigiano

Lodi, 31 gennaio 2025 – Società acqua lodigiana, gestore del servizio idrico, e Movimento lotta fame nel mondo, tornano nelle scuole per la decima edizione del campionato dell’acqua lodigiana. Il progetto “Acqua e vinci“ inizia on line e prosegue in presenza, in un percorso di educazione ambientale che è diventato un appuntamento fisso. Questa edizione celebra un nuovo record di partecipazione: sono infatti 52 le classi iscritte, provenienti da 24 scuole del territorio: si sfideranno 4 alla volta in 13 raggruppamenti. Oltre 980 alunni delle quarte elementari hanno deciso di mettersi alla prova in un programma didattico che unisce apprendimento, divertimento e sensibilizzazione alla sostenibilità e sull’uso consapevole dell’acqua.

Regole del gioco

I ragazzi rispondono alle domande dell’“AcQuizzone“, un gioco che ingaggia gli studenti su tematiche che spaziano dalla gestione idrica locale alle sfide globali legate all’acqua, fino agli obiettivi dell’Agenda europea 2030. Le risposte corrette degli studenti assegneranno dei punti che potranno essere integrati indovinando la soluzione di un rebus. Solo le cinque classi con il punteggio più alto potranno accedere alla finale, prevista per venerdì 21 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. Per tutte le altre classi ci sarà comunque la possibilità di partecipare all’evento, che prevede anche uno spettacolo teatrale.

L’appuntamento

La finale, infatti, si terrà presso il cinema Fanfulla di Lodi e sarà un evento aperto a tutti gli alunni coinvolti nel progetto. Oltre alla sfida tra le cinque finaliste, che determinerà la vincitrice del campionato, verrà messo in scena “Abracadacqua“, uno spettacolo teatrale dedicato all’oro blu che, oltre a strappare sorrisi, promette anche di far riflettere sull’importanza della risorsa idrica. "La decima edizione di “Acqua e Vinci” si preannuncia dunque come un’occasione speciale per celebrare l’acqua, imparare a tutelarla e condividere con più giovani un messaggio di sostenibilità e consapevolezza per il futuro”, spiega la società promotrice del progetto ambientale ed educativo.