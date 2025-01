Accolti i nuovi poliziotti. Dieci innesti sul territorio: "Aumentiamo la sicurezza"

Il questore di Lodi, Pio Russo, ha accolto ieri dieci poliziotti neo-assegnati, che andranno a potenziare l’organico della Questura. Nel dettaglio, sono arrivati negli uffici di piazza Castello 7 vice ispettori, 2 assistenti e un agente scelto della polizia di Stato.

I vice ispettori andranno ad assumere posizioni di coordinamento e responsabilità, rappresentando un nevralgico “ponte” tra la dirigenza e le qualifiche di base, supportando i vertici della Questura e rappresentando il punto di riferimento dei poliziotti con mansioni prettamente operative. Provenienti dagli istituti di istruzione di Nettuno e Spoleto, dove hanno preso parte al 17esimo corso di formazione per vice ispettori della polizia di Stato, durato ben 18 mesi, gli otto nuovi arrivati svolgeranno un periodo di prova di sei mesi e saranno destinati alle varie articolazioni della Questura, in particolare all’ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, che garantisce quotidianamente il controllo del territorio lodigiano, la prevenzione generale dei reati e il soccorso ai cittadini, e all’ufficio Immigrazione, quest’ultimo oggetto di attenzione e piani di potenziamento. I vice ispettori, tutti già appartenenti alla polizia con altre qualifiche, vantano percorsi accademici di spessore e precedenti incarichi professionali in altri uffici di polizia del Paese e costituiranno un valore aggiunto nel futuro servizio per la comunità lodigiana. Lo stesso può dirsi per gli assistenti e l’agente scelto, anche loro destinati ad assumere incarichi di responsabilità, soprattutto di profilo operativo.

Il questore ha salutato i nuovi arrivati, rimarcando la soddisfazione per gli innesti che, oltre a compensare alcune uscite per trasferimento, aumenteranno il livello di competenze e professionalità della Questura, a conferma dell’attenzione dei vertici dipartimentali per una realtà variegata e stimolante come quella lodigiana, caratterizzata da un importante substrato produttivo, culturale e sociale, che richiede costanti sforzi nel perseguimento della principale mission istituzionale della polizia di Stato, ossia garantire la sicurezza dei cittadini.

L.P.