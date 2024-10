Lodi, aveva accoltellato il rivale in amore: oltre 4 anni di carcere

Lodi, 8 ottobre 2024ì – Era accusato di tentato omicidio per aver accoltellato il rivale in amore, condannato al carcere. Il Tribunale di Lodi ha emesso una condanna a 4 anni e 9 mesi di reclusione per un uomo di 50 anni residente a Lodi.

Era finito sotto processo per aver accoltellato un concittadino. Il 6 febbraio 2024 l’interessato sarebbe uscito di casa, come ricostruito dagli inquirenti, con un coltello la cui lama misurava 19 centimetri. Poi l’interessato avrebbe avuto l’ennesima lite con l’uomo di 55 anni che riteneva frequentasse sua moglie da alcuni mesi e con cui, quindi, si era confrontato altre volte.

La colluttazione era avvenuta in strada, davanti agli occhi di un commerciante che poi, per evitare il peggio, ha disarmato il 50enne lodigiano, che lavora come guardiano notturno, con un calcio e soccorso l’aggredito.

Il ferito lavora come operaio e quel giorno era stato ferito all'addome e a una coscia, su un marciapiede poco distante da due bar. Un enorme spavento, oltre al dolore patito. La scena aveva destato parecchio allarme tra i passanti.

Fino all'intervento delle forze dell'ordine e del soccorso sanitario. E ora la vittima riceverà un risarcimento di 25mila euro. Il giudice, come richiesto anche dalla Procura di Lodi, ha ritenuto le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, tra cui i futili motivi e la premeditazione.