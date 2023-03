Lodi, 16enne accoltellato da un coetaneo alla fermata del bus

Intervento della polizia sul luogo dell'aggressione (Archivio)

Lodi - La Questura di Lodi avrebbe già identificato l'autore dell'accoltellamento avvenuto questa mattina attorno alle 9 vicino a via Dante, non distante dalla stazione ferroviaria di Lodi nei pressi della fermata del bus.

Si tratterebbe di un coetaneo della vittima 16enne che è stato raggiunto da alcuni fendenti partiti presumibilmente da un coltello.

Il ferito, sanguinante, ha chiesto aiuto e subito dopo è sopraggiunta l'ambulanza del 118 in codice rosso ma fortunatamente il giovanissimo non sarebbe in pericolo di vita.

Resta da capire le cause che hanno scatenato la furia dell'accoltellatore: forse alla base ci sarebbe un litigio tra i due. La Polizia si è messa sulle tracce del responsabile che, a quanto pare, conosceva la vittima. Il fermo del ragazzo sarebbe quindi solo questione di tempo.