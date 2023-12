Abitazione invasa dal monossido di carbonio. Muore Dallagiovanna, già candidato sindaco

Era al piano superiore della sua abitazione, in località Casa Marchese. Claudio Dallagiovanna è stato trovato ormai privo di vita dalla badante che, salendo dal pianoterra, ha avvertito

a sua volta un malore e ha lanciato l’allarme, verso le 18 di ieri. Dallagiovanna, 73 anni, era noto in paese come ex consigliere comunale ed ex candidato sindaco, sparito dalla scena politica locale nel 2019. I soccorritori hanno trovato l’abitazione parzialmente satura di monossido di carbonio, in particolare

al primo piano. La donna è stata trasportata in ospedale

con l’ambulanza per il trattamento in camera iperbarica. Dallagiovanna era invece deceduto già da alcune ore.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’abitazione e i carabinieri hanno avviato gli accertamenti

di rito.

S.Z.