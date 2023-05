Abbraccio tra scuderie Ferrari in ricordo della “zona rossa“

Il Comune di Codogno, nell’ambito delle manifestazioni per il titolo di “Codogno comune europeo dello sport 2023“ e insieme alla scuderia Ferrari club di Lodi del presidente Francesco Cerrelli e alla scuderia Ferrari club di Caprino Bergamasco diretta da Paolo Magni, il 4 giugno propone l’evento “La zona rossa“. Tutto per non dimenticare il terribile periodo Covid e chi non ce l’ha fatta, "ma anche per celebrare una città che per fortuna è tornata viva e accoglie di nuovo una “prima volta“, un evento unico nel suo genere" ha spiegato il sindaco Francesco Passerini, con Luigi Bassi, consigliere delegato allo sport. "È una iniziativa molto sentita, con ampia adesione, il cui significato profondo è il ricordo di quanto capitato nelle due province e il sentirsi ancora più uniti – ha affermato Cerelli –. Un momento “sposato“ anche dal giornalista sportivo Ercole Colombo , numero 1 della fotografia della Formula 1 e autore del libro “Nel cuore della Formula uno“ che, fin dalla mattina sarà presente, al mercato coperto". "Ospitiamo il club bergamasco, che ha il numero di iscritti più alto al mondo ed è proprietario dello scudo con il simbolo Ferrari, che viene esposto ai Gran Premi e sarà portato domenica come saluto, in piazza Cairoli, intorno alle 17.30" ha ribadito Passerini.

Alle 10.30 ci sarà un saluto delle autorità e partirà un giro di "40 bolidi Ferrari da strada" ha ribadito Passerini. La passerella toccherà cimitero monumento Covid e ospedale, per consegnare un omaggio a una delegazione della Asst Lodi. Invece, al cimitero, davanti alla targa collocata in occasione della visita del presidente della Repubblica Mattarella, sarà posizionata una corona di fiori in ricordo di chi non c’è più. Poi un momento di ristoro, dalle 15.30 i presenti guarderanno il Gran premio e alle 16.30, a palazzo Lamberti due ragazzi del liceo Novello faranno da ciceroni durante una visita guidata. Di mattina, per le vie del centro, si esibirà una banda folkloristica, con sbandieratori e sinfonie musicali. E per l’evento ci saranno giochi per bambini, gonfiabili. P.A.