A Mulazzano e Sant’Angelo doppia tragedia della solitudine: anziani trovati morti in casa

Mulazzano (Lodi) – Pasqua drammatica nel centro Lodigiano, dove, proprio domenica, sono scattati ben due soccorsi a persona. Anziani che non rispondevano ai propri cari e sono purtroppo stati trovati deceduti da soccorritori e forze dell’ordine.

Il primo allarme è scattato alle 10 a Mulazzano, in via Pellico. In questo caso i vigili del fuoco hanno lavorato in un condominio per creare un varco in un’abitazione di una donna di 90 anni, A.B.. È stato necessario arrivare al secondo piano per accedere e aprire poi la porta al 118. Infine la tragica scoperta della morte naturale. A mezzogiorno stesso genere di intervento e purtroppo altro dolore a Sant’Angelo, in via XX Settembre. I vigili del fuoco sono arrivati fino al terzo piano di un palazzo per riuscire ad entrare in un’abitazione dove risiedeva un altro anziano, V.T. di 86 anni. Anche per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.