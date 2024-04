A fuoco venti tonnellate di carta e plastica. Fumo nero visto a chilometri di distanza

Un incendio di balle di materiale di riciclaggio all’esterno di un capannone di stoccaggio si è sviluppato attorno alle 18 di ieri in via Volta. Le cause sono da accertare. La fitta colonna di fumo nero trasportata anche dal vento prodotta dalle fiamme, alte e minacciose, è stata subito notata a decine di chilometri di distanza. Scattato l’allarme, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha attivato mezzi da Lodi e dai distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant’Angelo. In supporto sono arrivati mezzi anche dal comando provinciale di Piacenza. Il personale si è messo a lavoro indossando auto-protettori e aggredendo le fiamme da più parti. "Si tratta di un impianto di selezione di rifiuti che si trova dietro il piazzale del cimitero – ha riferito nell’immediatezza il sindaco Davide Passerini –. Lì si divide plastica e metallo, ad esempio. Per fortuna si è sviluppato solo all’esterno, nel piazzale, senza coinvolgere capannone, macchinari, case, aziende vicine o persone. Abbiamo raccomandato di tenere le finestre chiuse". Nei momenti successivi è stato precisato che a bruciare è stato materiale solido di varia natura, carta e plastica prevalentemente, per un totale di circa 20 tonnellate. Sul posto anche personale di Arpa, con le strumentazioni per misurare la qualità dell’aria, carabinieri e protezione civile.P.A.