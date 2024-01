A Ferno 20mila euro. Nel 2020 triplo colpo

Chissà che prima o poi a Ferno la dea bendata non lasci

il biglietto per la supervincita alla Lotteria Italia. Intanto

per la quarta volta dal 2020 uno dei tagliandi che si sono aggiudicati 20mila euro è stato venduto a Ferno (serie C numero 413887) e l’altro a Induno Olona (serie L numero 409986). A Ferno il biglietto potrebbe essere stato acquistato nell’unica rivendita del paese o, come già accaduto in passato, nelle edicole di Malpensa, che ricadono nel territorio comunale fernese. Nessuno ha dimenticato il triplo colpo dell’estrazione 2020, quando a Malpensa furono venduti

tre tagliandi che si aggiudicarono il premio da 20mila euro.