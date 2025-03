Festa del papà oggi 19 marzo: focus sui padri separati. A Lodi c’è lo sportello di aiuto

Il 19 marzo, in cui si celebra San Giuseppe, è la Festa del papà. E l’Associazione Padre Separati, che a Lodi ha aperto uno sportello, evidenzia la ricorrenza per promuovere un approfondimento su un argomento delicato e di attualità, ovvero ‘L’incidenza degli aspetti economici nella crisi della famiglia’, che colpisce appunto in particolare i papà. L’incontro si terrà giovedì 20 marzo 2025, dalle 17 alle 19, presso l’Unitre di Lodi, in viale Pavia, a Lodi, ‘Università’ che ospita lo sportello dei padri separati. Con la moderazione dell’avvocata Raffaella Gipponi, interverranno Mariarosa Devecchi, assessora alle politiche abitative di Lodi, Stefano Joli della Caritas Lodigiana, e Stefano Cera consigliere nazionale di Aps che spiega lo scopo dell’associazione, la casistica che affronta, come si può accedere accedere alle consulenze a Lodi.

Di cosa si occupa l'associazione Padre separati? L’ Associazione Padri Separati Aps, è un'organizzazione che offre supporto concreto ai padri che si trovano ad affrontare le difficoltà derivanti dalla separazione e dal divorzio, con l'obiettivo di garantire il diritto alla bigenitorialità e tutelare i legami tra genitori e figli. L’associazione offre: consulenza legale per affrontare al meglio le questioni legate all’affido, al mantenimento e ai diritti dei genitori, supporto psicologico per gestire l’impatto emotivo della separazione, assistenza pratica per problemi abitativi, economici e lavorativi che spesso colpiscono i padri separati”.

Qual è la sua funzione dello sportello aperto a Lodi? ”Lo spazio si trova presso la sede dell’Unitre (Circolo Cerri, viale Pavia) ed è nato con l'obiettivo di offrire un punto di riferimento anche nel Lodigiano per i padri che si trovano ad affrontare le difficoltà legate alla separazione e alla tutela dei loro diritti genitoriali. Attraverso lo sportello, forniamo supporto informativo, aiutando i padri a comprendere meglio le normative in materia di affidamento, diritto di visita e sostegno economico e psicologico. Non si tratta di un servizio di assistenza legale diretta, ma di un'opportunità per ricevere chiarimenti generali per affrontare la propria situazione in modo consapevole e sereno. L'iniziativa si inserisce nella missione dell’associazione di promuovere la parità genitoriale e il benessere dei figli, sempre nell'ottica del dialogo e della tutela degli interessi familiari. Ci auguriamo che questo sportello diventi un punto di ascolto e di aiuto per tanti padri che cercano risposte e sostegno in un momento delicato della loro vita”.

Qual è la situazione nel Lodigiano?

“La situazione del Lodigiano ricalca i dati nazionali. In Italia, la Legge n. 54 del 2006 ha introdotto l'affidamento condiviso come modalità preferenziale per la gestione dei figli minori in caso di separazione o divorzio, promuovendo il principio di bigenitorialità. ​ Prima del 2006 l'affidamento esclusivo alla madre era prevalente, con percentuali superiori al 90% sia nelle separazioni che nei divorzi. ​Dopo l’introduzione della legge si è registrato un incremento significativo dell'affidamento condiviso, riconoscendo il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Nonostante ciò, nella pratica quotidiana si osserva che il genitore "principale" trascorre in media con i figli l'83% del tempo, mentre il genitore "meno coinvolto" - spesso il padre - il restante 17%. Il giudice valuta sempre il benessere del minore, ma ci sono ancora molte situazioni in cui uno dei genitori fatica a far rispettare il principio della parità genitoriale. Per questo, iniziative come lo sportello dell’Associazione Padri Separati a Lodi sono fondamentali per informare, supportare e orientare chi si trova ad affrontare queste difficoltà”.

Il 19 marzo marzo è la festa del papà: cosa augurate ai papà, separati e non? ”La Festa del Papà è un’occasione speciale per riconoscere il valore e l’importanza della figura paterna, che negli ultimi anni ha vissuto una grande evoluzione. I padri oggi sono sempre più coinvolti nella crescita e nell’educazione dei figli, ma per molti di loro, soprattutto dopo una separazione, il diritto di essere presenti nella vita dei propri bambini non è sempre garantito in modo equo. A tutti i papà, separati e non, auguro di poter vivere appieno il loro ruolo, con la consapevolezza che l’amore e la presenza di un padre sono fondamentali per il benessere dei figli. E auguro che, indipendentemente dalle difficoltà, la loro voce venga ascoltata e il loro diritto a essere genitori venga sempre rispettato. Con l’Associazione Padri Separati e il nostro sportello a Lodi vogliamo dare un supporto concreto a chi affronta queste sfide, perché nessun padre debba sentirsi solo in questo percorso.

Come funziona lo sportello di Lodi?

“Lo sportello dell’Associazione Padri Separati è un servizio esclusivamente informativo. Si tratta di uno spazio di ascolto e orientamento. Lo sportello è attivo a Lodi presso la sede Unitre in viale Pavia 26/28. Gli appuntamenti possono essere prenotati contattando la sede nazionale di Bologna al numero 051.5881857; sul sito nella pagina padri.it/appuntamenti si trovano anche due cellulari di riferimento per il servizio ‘Pronto papà’. Lo sportello offre colloqui informativi gratuiti. Per accedere eventualmente alle attività dell’associazione e ai servizi di orientamento offerti, invece, è poi necessario essere associati all’Aps Padri Separati”.